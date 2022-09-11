Diyarbakır'da hırsızlılar mezarlıklara dadandı!

Diyarbakır'da mezarlığa giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler, alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra mezarları yıkarak betonların içerisinde yer alan demirleri çaldılar.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişiler şahıslar, girdikleri mezarlıkta alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra mezarlara zarar verdi.

Şahıslar bununla da yetinmeyerek, kabirlerin etrafında bulunan demir korkuluklar ile kabirdeki betonları parçalayarak içerisindeki demirleri de alıp kayıplara karıştı.

Mezarlıkları ziyarete gelen vatandaşlar gördükleri karşısında şok yaşarken, zarar verilen mezarlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.