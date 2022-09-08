Diyarbakır'da güneş saati 8,5 asır zamanın göstergesi...

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Ulu Cami içinde bulunan El Cezeri’ye ait güneş saati, yaklaşık 850 yıldır zamanı doğru göstermeye devam ediyor. Ulu Cami’yi ziyaret eden turistler, güneş saati önünde bir yandan fotoğraf çekiyor, diğer yandan da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirdiği cami rehberi tarafından bilgilendiriliyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan ve İslam alemi için 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen Diyarbakır’daki Ulu Cami, 639 yılında Hazreti Ömer’in halifeliği döneminde Diyarbakır’ın fethi sonrası İslam alemine kazandırılan önemli yapılardan biri.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesine gelen turistlerin ilgi odağı olan caminin avlusunda bulunan El Cezeri’ye ait güneş saati ise yaklaşık 8,5 asırlık geçmişi olmasına rağmen zamanı göstermeye devam ediyor.

1920’lere kadar cami avlusu dışında bulunan ve mermeri üzerinde çatlaklıkların oluştuğu saat, daha sonra zarar görmesin diye cami avlusuna alındı ve demir çubuklarla çevrelendi.

Kente gelip tarihi yerleri gezerken Ulu Cami’yi de ziyaret eden turistler, güneş saati önünde bir yandan fotoğraf çekiyor diğer yandan da Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirdiği cami rehberi tarafından bilgilendiriliyor.

4 yıla yakın Diyarbakır Ulu Cami’de gönüllü rehberlik yapan Yaser Aydın, güneş saatinin turistlerin ilgi odağı olduğunu belirterek, sonbahar ve ilkbaharın GAP turlarının en yoğun olduğu mevsimlerden olduğuna dikkati çekerek, "Bu aylarda yerli ve yabancı turistlerin Diyarbakır’da en çok merak ettiği yerlerden birinin Ulu Cami ve içerisinde bulunan güneş saatinin olduğunu ifade edebiliriz” dedi.

Cami avlusunda bulunan güneş saatinin yaklaşık 850 yıllık bir geçmişe dayandığını söyleyen Aydın, “Ulu Camii Anadolu’nun ilk camisi olması hasebiyle ilk ezanın burada okunduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda El Cezeri’ye ait olan bu güneş saatinin önemli mimari yapıların içerisinde bulunmuş olması hasebiyle, gerçekten buraya ayrı bir renk ve görkem katmakta" diye konuştu.