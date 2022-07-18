Diyarbakır'da emniyet ve jandarmanın son vuruşu... Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz!
İçişleri Bakanı Soylu, kırmızı bültenle aranan 'turuncu' kategorideki PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Kırmızı bültenle aranan 'turuncu' kategorideki 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz ve 1 terörist, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Uzun zamandır peşindeydik" başlığıyla duyurdu.
Bakan Soylu paylaşımında, "Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu" diyerek yaptığı paylaşımda, "Birçok olayın faili
Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz. Elinize sağlık Kahramanlar" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1548906649171140609
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