Diyarbakır'da depremzedelere beyaz eşya desteği

Diyarbakır’da depremlerden etkilenen ve evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara Yenişehir ilçe belediyesi tarafından beyaz eşya desteği verildi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde ikamet eden ve depremler sonrası Sözel Sitesi ve Diyar Galeria Sitesi'nde ikamet eden aileler başta olmak üzere diğer depremzede ailelere Yenişehir ilçe belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 230 aileye buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, elektrikli süpürge olmak üzere beyaz eşya desteği sağlandı.

Kendilerine yapılan yardımlardan memnun kaldıklarını belirten afetzede aileler bu yardım ve desteklerinden ötürü Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi'ye teşekkür etti.