Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu: 13 tutuklama

Diyarbakır merkezli 23 il de eş zamanlı yapılan DEAŞ operasyonu sonrası göz altına alınan 81 şüphelinin 13’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) -Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi, İstihbarat Dairesi ve MİT işbirliği ile 123 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Diyarbakır merkezli 23 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 81 şüphelinin hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adliye ye sevk edilen şüphelilerin 13’ü tutuklanırken, 69 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.