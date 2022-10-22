Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ekim Pazar Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda kentte 12 milyar 341 milyon 821 bin liraya mal olan 140 projenin açılışını gerçekleştirecek. DİYARBAKIR (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi’nin Surların restorasyonundan tamamlanan yollara, Dicle Nehri’ni koruyacak atıksu arıtma tesisine, sokak sağlıklaştırma projelerinden, ilçelerdeki millet bahçelerinin de arasında bulunduğu yapımı tamamlanan 13 çalışmanın açılışını yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarıyla birlikte 2020’de “Surlarda Diriliş Başlıyor” mottosuyla başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında; 1’inci etapta Urfa Kapıyı koruyan 2 burç, Ben u Sen Burcu (Ulu Beden), Yedi Kardeş Burcu, Nur Burcu ve Selçuklu Burcu gibi en bilindik ve en nitelikli burçlar dâhil olmak üzere toplam 6 burç ve onları birbirine bağlayan sur duvarları restorasyonu tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan 1. etabın açılışını yapacak. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi hizmete açılacak. DİSKİ ilçedeki doğal yaşamı koruyacak ve Dicle Nehri’ni gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakacak olan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi’nde de çalışmalar tamamlandı. 48 bin metrekare alan üzerine kurulan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi, günlük kanalizasyon hatlarından aldığı 12 bin 500 metreküp atıksuyu arıtarak Dicle Nehri’ne, temiz bir şekilde bırakacak.

ASFALT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü yol yapım işi kapsamında 80 kilometre sıcak asfalt, 2 bin kilometre sathi kaplama, 275 bin metrekare kilitli parke taşı ve 300 kilometre stabilize yolun açılışını yapacak. Bismil, Dicle, Hazro ilçelerinde tamamlanan Millet Bahçeleri ile kent merkezinde tamamlanan Büyükşehir Fidanlık Alanı ve Şanlıurfa Yoncalı Kavşak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak projeler arasında yer alıyor.

BAĞLAR KAPALI SEMT PAZARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez Bağlar ilçesi Kamışlı Bulvarı’nda yer alan kentte ilk olma özelliğine sahip olan ve 4 bin 848 metrekareden oluşan 68 satış standın bulunduğu Bağlar Kapalı Semt Pazarını hizmete açacak. Büyükşehir Belediyesi, kent mimarisine uygun olarak inşa ettiği Çermik Belediyesi hizmet binasının yapımını tamamladı.

Vatandaşların belediye hizmetlerini daha iyi bir ortamda almaları için projelendirilen belediye hizmet binasıbodrum, zemin ve 3 kat ile birlikte 3 bin 360 metrekare alandan oluşuyor.

Melike Belkıs Kaplıcaları, doğası ve tarihi eserleri ile önemli turizm potansiyeline sahip olan Çermik’te sokak sağlıklaştırma çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla ilçenin çehresini değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çermik Belediyesi’nin yeni hizmet binasının da açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştireceği çalışmalar arasında Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime destek çalışmaları kapsamında bakım ve onarımını yaptığı Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu ile 75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu ve Kiptaş Lisesi’nin yurtları da yer alıyor.