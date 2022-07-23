Diyarbakır'da bozulan yollar yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kesintisiz ve daha güvenli bir ulaşım için şehrin dört bir yanında yeni yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yol açma, genişletme, stabilize ve yeni asfalt serme çalışmaları kapsamın da Sur ve Yenişehir ilçelerinde çalışmalarına devam ediyor.Ebuzer ELALTUNTERİN/EXPRESS HABER (DİYARBAKIR İGFA) Sur ilçesinde bulunan Terkan Caddesi’nde yer alan 3 bin 400 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yolun bir şeridini tamamlayan ekipler, ikinci şeritte kazı dolgu ve temel malzeme serim çalışmalarını sürdürüyor. 100 bin ton alt temel malzemenin serileceği caddede, 25 bin ton aşınma tabakası serilerek cadde hizmete sunulacak. 500 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Bağıvar Mahallesi imar yolunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde 10 bin ton alt temel malzemesi bin 750 ton binder seriminin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açılacak.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Üçkuyu TOKİ’de yer alan bin 750 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Hilar Caddesi’nde meydana gelen bozulmaları onarmak için harekete geçen ekipler, eski asfaltın söküm çalışmalarını tamamladı. Ekipler, caddeye 7 bin ton aşınma tabakası serecek.

750 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Mir Celadet Caddesi’nde ulaşım konforunu artırmak için çalışma başlatan ekipler, 4 bin 500 ton aşınma tabakası serdi. 900 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Şeyh Bedrettin Caddesi’ne ise 3 bin 450 ton aşınma tabakası sererek cadde trafiğe açıldı.