Diyarbakır'da AFAD ekipleri uçurumdaki keçileri kurtardı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Pekmezciler Mahallesi'nde yaşayan bir çiftçinin 6 adet keçisi uçuruma çıkan kayalıklarda mahsur kaldı. Tüm çabalara rağmen indirilemeyen keçiler için Diyarbakır AFAD ekipleri kurtarma operasyonu düzenledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgiye göre Diyarbakır'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne merkezine gelen ihbarda Eğil'in Pekmezciler Mahallesi civarlarında 6 keçinin dağlık alanda kayalıklarda mahsur kaldığı bildirildi.

Bunun üzerine AFAD ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine intikal eden ekipler, söz konusu alanda uzman dağcı ekiplerle birlikte yaptıkları çalışmalarda 6 keçiyi sağlam bir şekilde kurtarak sahibine teslim etti.