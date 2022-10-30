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Diyarbakır'da AFAD ekipleri uçurumdaki keçileri kurtardı
GÜNDEM 30.10.2022, 13:54
Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Pekmezciler Mahallesi'nde yaşayan bir çiftçinin 6 adet keçisi uçuruma çıkan kayalıklarda mahsur kaldı. Tüm çabalara rağmen indirilemeyen keçiler için Diyarbakır AFAD ekipleri kurtarma operasyonu düzenledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgiye göre Diyarbakır'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne merkezine gelen ihbarda Eğil'in Pekmezciler Mahallesi civarlarında 6 keçinin dağlık alanda kayalıklarda mahsur kaldığı bildirildi.
Bunun üzerine AFAD ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine intikal eden ekipler, söz konusu alanda uzman dağcı ekiplerle birlikte yaptıkları çalışmalarda 6 keçiyi sağlam bir şekilde kurtarak sahibine teslim etti.
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