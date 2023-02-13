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Diyarbakır'da 32 kişiyle ilgili adli süreç başladı

GÜNDEM 13.02.2023, 15:53
Diyarbakır'da 32 kişiyle ilgili adli süreç başladı

Depremin yaşandığı tüm yerlerde Cumhuriyet Savcılıklarının adli tahkikatları başlattığını belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da 32 kişiyle ilgili adli sürecin başlatıldığını duyurdu. 300 kişilik hasar tespit ekibinin Diyarbakır'da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Bakan Bozdağ, 200 bine yakın konutun tespitlerinin yapıldığını ve 376 konutun ağır hasarlı olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’da kurulan çadır kenti ziyaret etti.

Yaşananların birlik, dirlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirten Bakan Bozdağ, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, depremin ilk gününden itibaren sadece Diyarbakır'da değil, depremin yaşandığı tüm yerlerde Cumhuriyet Savcılıklarının adli tahkikatları başlattığını belirterek, "Re’sen ilk günden itibaren konu adli yönden soruşturulmaktadır. Delillerin toplanması, cenazelerin kimliklendirilmesi, defin işlemleri ve diğer bütün hukuk açısından lazım gelen ne tür delil varsa bunların değerlendirilmesi, değerlenmesi yapılmaktadır" dedi.

https://twitter.com/adalet_bakanlik/status/1625073026613260288

Söz konusu binalarla ilgili sorumluluğu olan kişilerin isimlerinin tespit edilmesi yönünde de değerlendirmelerde bulunan Bakan Bozdağ, "Takdir edersiniz ki bir kısmı 30 yıllık, bir kısmı daha eski, bir kısmı 20, bir kısmı yakın tarihte hepsine dair de belediyelerimizde, diğer Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerimizde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bilgiler var. Bu bilgilerin derlenmesi, tabii denetimler, başka konular bu işlerde dahli olan kim varsa bunların sorumluluklarının olup olmadığının tespiti ve değerlendirilmesi için Cumhuriyet Savcılıklarımızda yetkileri çerçevesinde soruşturmalarını yürütmektedir" diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA 32 KİŞİYLE İLGİLİ ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

Diyarbakır'da da bu kapsamda 32 kişiyle ilgili adli süreç başlatıldığını duyuran Bakan Bozdağ, "Bu süreç işlemektedir. Şu anda bunlarla ilgili diğer tutuklama ve benzeri bir karar henüz çıkmamıştır ama adli süreçte henüz tamamlanmadığı için adli süreç tamamlandığında gözaltı işlemleri, ifadeler, diğer hususlar tamamlandığında elbette savcılıklar gereğini takdir edeceklerdir, biz de süreçleri yakından takip ediyoruz" dedi.

"DİYARBAKIR'DAKİ TÜM KONUTLAR İÇİN HASAR TESPİTLERİNİ BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Öte yandan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Dün itibariyle 152 ekip çalışıyordu, bugün bunun üzerine 148 ekip daha ilave edilecek ve bölgede 300 ekip çalışacak. Dolayısıyla hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için hem ekip sayısını hem de teknik personel sayısını arttırdık. Şu ana kadar diğer Diyarbakır'da yaklaşık 200 bine yakın dairede hasar tespitleri yapılmış durumda. 376 tane en son ağır hasarlı bina var ve orta hasarlı binalar da var. Bunlara ilişkin tespitler devam ediyor" dedi.

Tespit edilen yerlerle ilgili evlerinden oturup oturamayacaklarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı web sitesinden öğrenme imkanlarına sahip olduklarını belirten Bakan Bozdağ, "Biz en kısa sürede hasar tespitlerini Diyarbakır'daki bütün konutlar için bitirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar epey bir mesafe aldık. Zannedersem 10 gün içerisinde de veya en geç 15 gün içerisinde de kalan tamamını bitirmiş olacağız. Şu anda Diyarbakır’da 344 vefat edenimiz var. Allah hepsine ayrı ayrı rahmet eylesin ve bütün deprem bölgelerinde vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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