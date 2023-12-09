Diyarbakır'da 3 mahallenin içme suyu sorunu çözülüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesine bağlı Kuyular, Belen ve Abacılar mahallelerinde içme suyu sorunu çözmek amacıyla çalışmalara başladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde vatandaşlara 24 saat kesintisiz, kaliteli ve çeşmeden içilebilir içme suyu ulaştırmak için projeler yürütüyor.

Kırsal mahallelerde kuraklığın etkisini azaltmak amacıyla projeler geliştiren DİSKİ Genel Müdürlüğü, Hani ilçesine bağlı Kuyular, Belen ve Abacılar mahallelerinde yaz mevsiminde azalan içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçti.

Hani ilçe merkezindeki kaynak suyunu Kuyular, Belen ve Abacılar mahallelerine ulaşması için ekipler, 4 bin 314 metre içme suyu borusu döşeme ve depo yapım çalışmaları yürütüyor.

DİSKİ en ücra yere hizmet götürüyor

Su kaynaklarının iyi değerlendirilmesini gerektiğini belirten Tutşi, şöyle konuştu:

“DİSKİ olarak Diyarbakır’ımızın en ücra yerine hizmet götürme gayretiyle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin temiz suya ulaşması için her noktada en iyi projeleri hayata geçiriyoruz. Kuyular, Belen ve Abacılar mahallelerimizde başlattığımız içme suyu boru döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin sağlıklı içme suyuna ulaşmasını sağlayacağız.”