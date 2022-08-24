Diyarbakır'da 2 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır'da süren Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında uyuşturucu mücadele de hız kesmiyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın Eren Abluka Operasyonları kapsamında 34'üncüsü Diyarbakır'da süren operasyonlarda, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin hız kesmediği Eren Abluka Operasyonları'nda Diyarbakır'daki son faaliyete ilişkin "Kahraman Jandarmanıza tebrikler" başlığıyla bilgi verdi.

Operasyonda toplamda 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiği kaydedildi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1562331300907950080