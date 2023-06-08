Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Lice kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.



Bakan Yerlikaya, Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu:

"Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve Emniyet Güçlerimizin ayağına taş değdirmesin."

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1666713241962049537