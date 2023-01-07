Diyarbakır 'çiçek' gibi oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının başlamasıyla birlikte 4 merkez ilçenin kavşak ve orta refüjlerini 481 bin 944 çiçekle süsledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha estetik ve yeşil bir Diyarbakır için, kışlık mevsimlik çiçek ile ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 1 Kasım itibariyle 1 milyon 200 bin çiçek dikme hedefiyle başlattığı çalışmalarda şu ana kadar kavşak ve refüjlere, farklı tür ile renklerde toplam 481 bin 944 kışlık mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu.

Ekipler, Yenişehir ilçe sınırlarında yer alan Fidan Üretim Şefliği’nde ürettiği mevsimlik çiçek dikimi öncesinde belirlenen kavşak ile refüjleri bitki dikimine hazır hele getirmek için çalışma yürüttü.

214 bin 824 lale toprakla buluşturuldu

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yaptığı hazırlık çalışmasından sonra Kayapınar, Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinin belirlenen kavşak ile refüjlerine, kırmızı, mor, sarı ve kırmızı-beyaz renklerde toplam 214 bin 824 lale soğanı dikti.

1 Kasım itibariyle başlayan kışlık mevsimlik çiçek dikimi sezonunda ekipler, şu ana kadar 267 bin 120 farklı renklerde lahana ve menekşe bitkilerini toprakla buluşturdu.