Diyarbakır Büyükşehir engelleri kaldırıyor

“Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimiz ve ailelerine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Engelli destek ve aktif yaşam merkezleri ile engelli mola evlerimizde kardeşlerimize eğitimler veriyoruz”DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından “Sevgi Engel Tanımaz” temasıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, engellilerle yönelik çalışmaların yer aldığı slayt ve video gösterimiyle devam etti.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, programda yaptığı konuşmada, imkanlar sağlanırsa engellilerin çok başarılı olacağını söyledi.

Engelli bireylere imkanlar sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Su, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlık başta olmak üzere Valilik, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimiz ve ailelerine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Engelli destek ve aktif yaşam merkezleri ile engelli mola evlerimizde kardeşlerimize eğitimler veriyoruz. Mesleki ve beceri geliştirme atölyelerinde çocuklarımıza yönelik çok ciddi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Engelli çocuğu olan annenin işi varsa mola evimize bırakıyor, biz çocuğuna bakarken o gidip işini yapabiliyor. Engelli araçları için şarj istasyonları kurduk."

“Hepimiz engelli kardeşlerimizin hizmetindeyiz”

Engelli vatandaşlara, engelsiz bir dünya oluşturmak için her türlü imkanı seferber ettiklerini aktaran Su, yol ve kaldırım düzenlemelerini engellileri düşünerek yaptıklarını anlattı.

Su, "Engelli bireylerimize yönelik farkındalığın artırılması yönünde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hepimiz engelli kardeşlerimizin hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesinden Kadir Tek ise toplumda yılın bir günü değil her gününde olduklarının mesajını vermek için toplandıklarını dile getirdi.