Diyarbakır Büyükşehir'den yeni yeşil kuşak çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Sanayi mahallesinde 17 bin metrekarelik alanda yeşil kuşak oluşturmak için çalışmalara başladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha estetik ve yeşil Diyarbakır için projelendirdiği çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Sanayi mahallesinde ikamet eden çocuk, yaşlı, genç ve kadınların yararlanacağı yeni bir yeşil alan oluşturmak için çalışmalara altyapı işlemleriyle başladı.

17 bin metrekarelik bölümün yeşil ve dinlenme mekânı olarak değerlendirileceği alanda, bitkilerin sağlıklı şekilde gelişmesini sağlamak için sondaj çalışmaları yapılıyor.

13 bin metrekarenin bitki alanı olarak değerlendirileceği projede, farklı türlerde 1500 çalı, 278 ağaç ve mevsimlik çiçek dikilecek.

Mahallenin sosyo-kültürel durumunu göz önünde bulundurarak çalışma yürüten ekipler, 17 bin metrekarelik alanda kapalı tandır evleri de inşa edecek.

Ailelerin dinlenmesi için 13 çatılı piknik masası ve 25 oturma grubunun yer aldığı projede, çocuklara oyun alanları, gençlere de basketbol sahası yapılacak.