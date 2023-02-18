Diyarbakır Büyükşehir'den çadır kente yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurulan çadır kentlerde depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı için AFAD koordinasyonunda Koşuyolu Parkı, Nevruz Parkı, Kent Meydanı, Park 75, Sümerpark, DESOB yanı ve Kurşunlu cami’de kurulan 728 çadırda 6 bin 560 vatandaş barınıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada kurulan çadır kentlerde vatandaşların, yeme, içme, giyim, hijyen malzemeleri ve diğer bir çok ihtiyacını gideriyor.

Çadır kentlerde psikososyal destek çalışmalarının yanı sıra Kadın ve Aile Daire Başkanlığında görevli eğitmenlerce vatandaşlara kişisel bakım hizmeti veriliyor.

Büyükşehir Beleyesi eğitmenleri tarafından tek kullanımlık makas, tarak, eldiven, önlüklerle hijyen koşulları en üst seviyede tutularak saç kesimi yapılıyor. Çocuklara, kadınlara özenle kişisel bakım hizmeti veriliyor.