Diyarbakır Büyükşehir'den ana sayaç atılımı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayıp-kaçak su oranını engellemek için ana sayaç kullanımını yaygınlaştırıyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu kullanımında kentte ikamet eden vatandaşların haklarını korumak amacıyla kayıp-kaçağa yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

DİSKİ ekipleri, yeşil alanlar, yangın hidrantları, şamandıralar, sığınaklar, yüzme havuzları ve depoları bünyesinde barındıran sitelere, toplu konut alanları, siteler, alışveriş alanları, pasajlar, pazaryerleri, mesire alanları ve birden fazla abonesi olan kompleks yapılara ana sayaç takıyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ana sayaç kullanımının içme suyunu koruma açısından önemli olduğunu ifade etti.

Tutşi, şunları dile getirdi:“Ana sayaçların takılmasıyla birlikte, şebeke suyunun sondaj ve yeraltı sularına karışması, depo sızıntılarına ve site veya parsel içerisindeki kırık boruların tespiti ve sızıntıların engellenmesi sağlanıyor. Bu sayede, kaybolan sular Diyarbakır halkına geri kazandırılmış oluyor. Uygulamayla sitelerde tüketilen su miktarı, tahakkuk oranları ve saha üzerinde oluşan fiziki kaçaklar kolaylıkla tespit edilebiliyor. Ana sayaç kullanımı kayıp-kaçak su kullanımını önlemesiyle beraer, suyun daha verimli kullanımını ve abonelerin adil bir şekilde su faturası ödemesini sağlıyor.”