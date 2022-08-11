Diyarbakır Bismil'de 'elektrik' can aldı!

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde mısır tarlasında çalışan 4 kız çocuk babası Vedat Orak, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgiye göre, olay Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Korukçu Mahallesi’nde yaşandı.

Bir akrabasına ait mısır ekili tarlada sulama işi yapan 4 kız çocuğu babası 30 yaşındaki Vedat Orak, damla sulama sistemlerini kontrol etmek üzere elektrik direğine tırmandı. Orak, bu sırada akıma kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri yapılan ilk müdahale sonrasında Orak'ı Bismil Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Orak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerin ardından Vedat Orak’ın cenazesi Korukçu’da defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.