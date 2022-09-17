Diyarbakır Bağlar'a belediyeden ince dokunuş

Diyarbakır’ın eski Bağlar bölgesinde zamanla yenilenmediği için tahrip olan kaldırımlar Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenileniyor, sokak araları parke taşlarıyla döşeniyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Son olarak Körhat ve Selahaddin Eyyubi mahallelerindeki sokak ve kaldırımları yenilediklerini belirten Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,”Uzun yılların birikimi olan sorunlar var. Buna rağmen hemen her gün ayrı bir mahallede çalışarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımıza huzurlu yaşam alanları kazandırmaya çalışıyoruz. Belediyemizin sorumluluk alanına girmeyen noktalar var. Kimi zaman vatandaşımızın huzuru için oraları da yapıyoruz.” diye konuştu.

MAHALLELERİN YAPISAL SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR

Yaklaşık 250 bin vatandaşın yaşadığı ve 1990’lı yıllardan sonra kırsaldan şehir merkezine doğru yaşanan kontrolsüz göçün merkezi haline gelmesiyle bilinen eski Bağlar bölgesinde belediyenin gerçekleştirdiği üst yapı yenileme hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülüyor. Eski yapılar ve çarpık kentleşmenin hakim olduğu bölgede son olarak Selahaddin Eyyubi ve Körhat mahallelerindeki kaldırımlar ve ara sokaklar yenilenerek parke taşlarıyla ulaşım ve yaya geçitleri için elverişli hale getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız olarak bölgede çalışma yaptığını anlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şehir planlamasında kimi zaman kendi sorumluluk alanlarına girmeyen bölgelerde de sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

“HEM BAĞCILAR’A HEM ESKİ BAĞLAR’A AYRIM YAPMADAN HİZMET EDİYORUZ”

İlçe merkezindeki 12 mahallenin tamamında bu hizmetleri ayrımsız olarak sürdürdüklerini belirten Beyoğlu,”Şehrimizin gelişen yüzü Bağcılar ve çarpık kentleşmeden dolayı geri kalmış olan eski Bağlar bölgemiz olmak üzere iki farklı bölgemiz var. Biz hepsine eşit şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Uzun yıllara dayanan sorunlar var. Hepsini kısa zamanda çözmek zor olsa da biz geride kalan 3.5 yılda çok büyük mesafe katettik. Eski Bağlar bölgesinde belediyemizin sorumluluk alanına giren her tarafa dokunduk.

Sadece Selahaddin Eyyubi mahallemizde 2022 yılında şu ana kadar 8 bin 600 metre kare parke taşı ve 2 bin 734 metretül bordur döşemişiz. Bu bile bu alanda ne kadar hizmet kazandırdığımızı gösteriyor. Diğer mahallelerimizde de ilçe tarihinin en fazla hizmetini kazandırdık. Kimi zaman belediyemizin sorumluluk alanına girmeyen yerlerin sorunlarını da çözüyoruz. Önemli olan halkımızın hak ettiği hizmetleri almasıdır. Her gün sokak sokak geziyorum ve sorunları halkımızla beraber istişare ediyoruz. Bizim görmediklerimizi de vatandaşlarımız iletiyor, onları da memnuniyetle çözüyoruz. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Çünkü biz kendimizi bu halkın hizmetkarı olarak görmekteyiz. Bizim için makam ikinci planda kalır.” dedi.