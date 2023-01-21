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Diyarbakır Anneleri’nin sesi Nevşehir’den duyuldu

GÜNDEM 21.01.2023, 09:15
Diyarbakır Anneleri’nin sesi Nevşehir’den duyuldu

Diyarbakır Anneleri’nin sesi, Nevşehir’de ilk defa düzenlenen “1. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi” ile dünyaya duyurdu.NEVŞEHİR (İGFA) - Medya Platformu tarafından İçişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Medya Platformu Başkanı Mustafa Çınar, yurt içi ve yurt dışından sanatçılar, medya, televizyon dünyasından önemli isimler katılım gösterdi.

Terör örgütüne karşı cesur direnişiyle bir toplumsal hareketin oluşmasına vesile olan Hacire Akar öncülüğünde başlatılan evlat nöbeti, düzenlenen uluslararası etkinliklerle sesini artık daha yüksek duyurabiliyor. 

1.Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi’nde; düzenlenen oturumlarla yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş, kadın direnişi başlıkları ele alındı. Kongrede aynı zamanda PKK’nın kaçırdığı ve istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunuldu.

Etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1. Uluslararası Evlat Nöbeti Kongresi"nde, evlat nöbetini gerçekleştiren Diyarbakır Anneleriyle ilgili bu meseleyi aylardır masaya yatıran, duymayan kulaklara duyurmaya, görmeyen gözlere göstermeye, kalpleri mühürlü olanlara onların kalplerini hissettirmeye çalışanlara teşekkür etti.

Uluslararası Evlat Nöbeti Aileleri: Diyarbakır Anneleri Kongresi Kurul başkanı Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz: “Anneler, bütün dünyaya önemli bir mesaj verdi ve hem terörün hem de terörizmin karşısında bizler burada ve dimdik ayaktayız dediler. Bizler de, annelerimizin ve babalarımızın haklı davası tüm dünyaya duyurmak için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu onurlu duruş, HDP’nin ara istasyon olarak görev yaptığı haince tavrın inşallah sonunu  da getirecektir. Evlat Nöbeti Ailelerimize her türlü desteği veren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere, İçişleri bakanımız sayın Süleyman soylu beyefendiye de şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz” dedi.

Uluslararası Evlat Nöbeti Aileleri: Diyarbakır Anneleri Kongresi Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık ise, “Annelik ve babalık siyaset üstü kavramlardır, bu kavramlar herhangi bir siyasal yapı ile yanyana anılamaz. Çünkü annelik, ölüm karşısındaki tek varoluş ve meydan okuyuştur. Diyarbakır Anneleri de bu varoluşun ilk temsilcileridir. Teröre ve terörizme karşı verdikleri mücadele, onurlu duruş ve protest tavırları bütün dünyaya örnek olacaktır. Dünyada, teröre karşı verilen ilk sivil mücadele ve kadın hareketidir. Bu sebepten daha çok beslenmeli ve büyütülmelidir. Kongre kitapçığımızı yayınladıktan sonra İnşaAllah bir sonraki adım uluslararası kongre olacaktır” açıklamasında bulundu.

Uluslararası Evlat Nöbeti Aileleri: Diyarbakır Anneleri Kongresi düzenleyicisi Medya Platformu Başkanı Mustafa Çınar, “Medya Platformu olarak düzenlediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın desteklediği Uluslararası Evlat Nöbeti Aileleri: Diyarbakır Anneleri Kongremizi başarıyla tamamladık. Hem ülke içinden hem de ülke dışında önemli isimler, STK temsilcileri, sanatçılar ve akademisyenler bu konuda çok önemli şeyler söyledi. Tüm bunlar ülkemizin terör ve terörizm ile mücadelesinde sivil inisiyatiflerin de ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu. Bu mücadele Hak mücadelesidir ve sonuna kadar da devam edecektir. Bizler de bu onurlu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımıza ve katılımcılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.

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