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Diyarbakır Anneleri’nin haklı davası Nevşehir’de anlatılacak

GÜNDEM 30.12.2022, 11:12
Diyarbakır Anneleri’nin haklı davası Nevşehir’de anlatılacak

Teröre, terörizme ve bileşenlerine karşı duruşlarını sürdüren Diyarbakır Anneleri’nin sesi, Nevşehir’de ilk defa düzenlenecek olan “1. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi” ile dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.NEVŞEHİR (İGFA) - 1. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi’nde; düzenlenecek oturumlarla yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş, kadın direnişi başlıkları ele alınacak.

Kongrede aynı zamanda PKK’nın kaçırdığı ve istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunacak.

Teröre karşı sivil ve protest bir duruşun oluşmasına vesile olan annelerimizin sesini duyurmanın gönül borcu olduğunu dile getiren Nevşehir Ak Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, “Öncelikle böyle değerli bir etkinliğin kurul başkanlığını yapıyor olmaktan büyük onur duyuyorum. Annelerimiz bizim için her zaman kutsaldır, ancak evlatlarından ayrılan annelerimizin bizim için yeri her zaman ayrıdır. Bu etkinliği planlarken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu desteklerini esirgemediler, kendilerine müteşekkiriz. 17 Ağustos 2022’de düzenlediğimiz Evlat Nöbeti Çalıştayı sonucunda uluslararası bir kongre yapılması ve Annelerimizin haklı davasının uluslararası düzlemde duyurulmasına karar verildi. Annelerimizin doğal, yerel ve masum duruşlarının daha iyi ve organize anlatılması için tüm halkımızı 7 Ocak 2023 tarihinde, Medeniyet ve Barışın başkenti Nevşehir’e bekliyoruz ”dedi.

Diyarbakır Anneleri ilk defa bölge halkının teröre ve terörizme karşı verdiği mücadeleyi sivil alana taşıma başarısını gösterdiğini belirten Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, “Bu etkinlik aracılığıyla yıllardır sivil bağlamı eksik olan terör ile mücadeleye ciddi bir katkı yapılacağını düşünüyoruz. Ölüm karşısındaki tek varoluşsal pratik olan anneliğin evladına can olmayı tercih ettiği ve 22 Ağustos 2019 tarihinde Hacire Akar ile başlayan Evlat Nöbeti, HDP Diyarbakır il binasına tabiri caizse küçük bir çadır karşısında diz çöktürdü. Annenlerin protest duruşu ve kadın hareketi, bilimsel olarak uluslararası bağlamda duyurulmalı, teröre karşı verilen sivil mücadele anlatılmalıydı. Bu kutsal mücadeleyi kurul başkanımız Nevşehir AK Parti milletvekili Sayın Mustafa Açıkgöz ve kongre ekibimiz Mustafa Çınar, Metin Sakınç, Selda Ercaner, Harun Reşit Çınar, Turgut Özmutafoğlu ve Başak Çınar ile birlikte Medeniyet ve Barış’ın başkenti Nevşehir’de birbirinden önemli isimlerle anlatacağız. Tüm halkımızı bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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