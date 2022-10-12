Diyarbakır 'Abluka'sında kilolarca uyuşturucu maadde ele geçirildi

Diyarbakır’da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonunda 1 Adet Eyp, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk ile 565 kilogram toz ve kubar uyuşturucu ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da devam eden Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 operasyonunda 23 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyeti geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Diyarbakır'ın Lice İlçesi Birlik mahallesi kırsalında önceden tespit edilen arazi arama tarama faaliyetinde; 1 adet El Yapımı Patlayıcı Düzeneği,52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk, 440 kg. toz esrar ile 125 kg. kubar esrar ele geçirildi.

Bakanlık, operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.