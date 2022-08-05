Diyarbakır 'Abluka-30' altında
İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır’da 920 personelin katılımıyla "Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel" operasyonu başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Abluka-30 (Lice/Birlik-Abalı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel" Narko Terör Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca; jandarma komando özel operasyon, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 920 personel ve 56 operasyonel tim görev aldı.
Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice ilçesi Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında daha önceden tespit edilen 70 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 3 milyon 600 bin lira tutarında; 30 kilogram toz esrar, 107 kilogram kubar esrar, 1 milyon 150 bin 710 kök kenevir bitkisi, 182 bin kök skunk bitkisi ele geçirildiği kaydedildi.
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