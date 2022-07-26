Diyarbakır 25. 'Eren Abluka'sında

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır’da 820 personelin katılımıyla Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu başlatıldı.ANKARA (İGFA)- Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Abluka-25 (Diyarbakır-Hani) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa ESER" Narko Terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda 820 personel ve 52 operasyonel tim görev aldı.

Operasyonun ilk gününde gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır-Hani ilçesi Turalı Mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda; 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi, 260 bin kök skunk bitkisi, 33 bin 400 gram kubar esrar, 39 bin 400 gram toz esrar, 4 bin 765 metre sulama hortumu ve 2 adet su motoru ele geçirildi.