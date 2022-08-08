Diyanet'ten Muharrem ayı ve Kerbela mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Muharrem ayı, Aşure ve Kerbela mesajında, Cenab-ı Hak'tan Muharrem ayını fitne ve tefrikanın, karmaşa ve kavgaların son bulmasına, barış ve kardeşliğin güçlenmesine vesile eylemesini diledi.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Muharrem ayı ve Kerbela mesajında beraberlik vurgusu yaptı.

Erbaş, Muharrem ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Muharrem ayının, Hz.Muhammed tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirildiğini belirten Erbaş, hicri takvimin başlangıcı olması açısından da bu ayın, "Müslümanların bir muştu serinliğinde yeni başlangıçlara doğru hicret yürüyüşünü hatırlattığını" kaydetti.

"Müslümanların yüreğini derinden yaralayan bu elim vak’a, yüzyıllar boyu, hangi coğrafyadan, hangi ırktan, hangi mezhepten ve hangi kültürden olursa olsun tüm Müslümanlar için aynı acının ve hüznün ortak ifadesi olmuştur" diyen Erbaş, mesajında şu ifadeleri paylaştı:

"Bugün İslam dünyası bir hüzün mevsimindedir. Kerbelâ’da yaşanan acının mü'min yüreklere taşıdığı hüznün yanında İslam dünyasının maruz kaldığı savaşlar, işgaller, yoksulluk, yalnızlık gibi sıkıntılar Müslümanların coğrafyasını adeta hüzün diyarlarına çevirmiştir. Siyasi ihtiraslar uğruna şehit edilen Hz. Hüseyin ve yâranlarının acısıyla yürekler dağlanırken İslam coğrafyasında fitne, tefrika ve terör ateşinde nice canlar yanmaya devam etmektedir. Bu zor süreçte Müslümanlar hep birlikte Allah’ın ipine, Kur’an’a ve sünnete sımsıkı sarılarak, “Müminler ancak kardeştirler.” (Hucurat, 49/10.) ayetinin mesajını hayata hakim kılmak zorundadır. Kerbelâ gibi tarihte vuku bulmuş acı olayları doğru okuyup feraset ve akl-ı selim ile hareket ederek bugün yaşanan fitneleri bertaraf etmek zorundadır. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin muazzez torunları, Hz. Ali efendimizin ve Hz. Fatıma annemizin can pareleri Hz. Hüseyin başta olmak üzere bütün Kerbelâ şehitlerini ve din, iman, mukaddesat uğrunda, hak hakikat yolunda canlarını feda edenleri rahmetle anıyorum".