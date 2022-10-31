Son Dakika

Diyanet'ten İlçe Müftüleri ile dördüncü buluşma

GÜNDEM 31.10.2022, 17:12
Diyanet'ten İlçe Müftüleri ile dördüncü buluşma

4. İlçe Müftüleri Kongresi’nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığımız geçmişten günümüze milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik harcıdır, kardeşlik sigortasıdır” dediANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca “Diyanet İşleri Başkanlığının Gelecek Perspektifi, Hizmetler, Hedefler, Stratejiler” başlığıyla düzenlenen 4. İlçe Müftüleri Kongresi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı açılış programıyla Kızılcahamam’da başladı.

Kongrenin açılış oturumunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal, siyasal, iktisadi ve benzeri açılardan hızlı gelişmelere şahit olunan dünyada, bölge ve ülkemiz açısından bu zamanların çok iyi değerlendirilmesi, çok iyi takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Erbaş, günümüzde özellikle din ve diyanetle ilgili konuların daha çok gündeme geldiğini gördüklerini ve görmeye de devam edeceklerini belirtti. 

“Diyanet İşleri Başkanlığımız geçmişten günümüze milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik harcıdır, kardeşlik sigortasıdır” ifadesini kullanan Başkan Erbaş, “Milletimizin dikkatle takip ettiği ve gönül rahatlığı ile güvendiği bir kurumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı, dünyada benzeri olmayan büyük bir teşkilattır. Kurumumuzu gittiğimiz ülkelerde anlattığımızda bizi dinleyen insanların nasıl hayranlıkla dinlediklerini ve ‘keşke bizim de böyle bir teşkilatımız olsa’ dediklerini duyan bir kardeşiniz olarak söylüyorum" diye konuştu.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının doğumdan ölüme kadar toplumun her kesimiyle iç içe olan bir teşkilat olduğunu ifade ederek, “Başkanlığımızın görevi bu, toplumumuzun hayat boyu yanında olan, bu noktada bu ismi daha çok hak eden başka bir kurum yok. Hayat boyu toplumumuzun yanındayız" dedi.

“DİYANET MENSUPLARI BİR İNANCIN VE MEDENİYETİN TEMSİLCİSİDİR”

Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının sadece bir kamu görevlisi olmadığını, aynı zamanda bir inancın ve medeniyetin temsilcisi olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, “Hepimiz Diyanet İşleri Başkanından en ücra bir mezrada ki imamımıza kadar müftülüğümüzde çalışan hizmetlimize kadar hepimizin ortak bir ismi var; ‘Peygamber varisi’. Çalışanlarının tamamı hoca olan, tamamı Peygamber varisi olan bir teşkilatın mensubu.” değerlendirmesinde bulundu.

Müftülük makamının her açıdan örnek bir makam olması gerektiğine işaret eden Başkan Erbaş, “Güzel ahlakın ihtiyacından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncülük edecek bir makamdır. Müftülük makamı önderlik ve rehberlik makamıdır. Dolayısıyla böylesine önemli bir vazifenin ihmalinden doğacak zarar da en az emniyeti kadar büyük olur. Yani sorumluluk ne kadar büyükse, vazife ne kadar büyükse ona verilen zarar da o kadar büyük olur. Tarihten de biliyoruz ki din ve Diyanet hizmetlerindeki boşluk ve ihmalin bedeli çok acı olmuştur.” dedi.

Gençlerin rol model üzerinden hayata katıldıklarını ifade eden Başkan Erbaş, “Bugün gençliğimiz açısından en büyük sorun hayatıyla tavır ve davranışlarıyla onlara örnek olma noktasındaki zayıflıktır. Onların arayışına, hayallerine gereği gibi rehberlik edememektedir. Bu alanımızı bizim geliştirmemiz gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

https://youtu.be/CzwPKJOo9zI

Hal dilini diri tutmak için samimiyet ve hasbiliğin merkeze alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Erbaş, “Toplumda tedavi etmeye çalıştığımız hastalıklara biz düçar olmuşsak önce bunu konuşmalıyız. Dünyevileşme, şükürsüzlük bizim bünyemizi tahrip ediyorsa önce kendi bünyemizi sağlamlaştırmalıyız.” ifadelerini kullandı.

“Sözün büyüsünün aklı esir aldığı bir çağda, tebliğ ve irşatta dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız.” diyen Başkan Erbaş, din görevlilerinin cami içinde ve dışında, sosyal medyada ve her yerde bilgiye, hikmete, irfana ve ahlaka dayalı bir dil kullanması gerektiğini söyledi.

“EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ GENÇLERİMİZ”

Milletimizin en büyük imkan ve zenginliklerinden birisinin gençler olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, “Gençlerimize daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Gençlik koordinatörlerinin daha çok çalışması gerekiyor. Gençlik merkezlerimizi daha çok artırmamız gerekiyor. Gençlik projemizi daha da geliştirmemiz gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

4 Kasım’a kadar sürecek kongrede, ”Diyanet İşleri Başkanlığının Eğitim Politikaları ve Diyanet Akademisi”, “Kur’an Merkezli İrşat ve Eğitim Stratejileri”, Dünyadaki Yeni Gelişmeler Işığında Din Hizmetlerinin Geleceği”, “Aileye Yönelik Çalışmalarda Başkanlığımızın Vizyonu” ve “Din Hizmetlerinde Samimiyet” başlıklı konular ele alınacağı kaydedildi.

Yorumlar (0)
20
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Adana Demirspor 12 23
3. Beşiktaş 12 22
4. Galatasaray 11 21
5. Trabzonspor 11 21
6. Başakşehir 10 20
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Karagümrük 11 12
13. Ankaragücü 11 11
14. Sivasspor 11 10
15. Antalyaspor 10 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 10 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Göztepe 10 14
10. Bandırmaspor 10 14
11. Manisa FK 9 13
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Espanyol 12 11
15. Celta Vigo 12 11
16. Girona 12 10
17. Getafe 11 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 11 4