Diyanet'ten İlçe Müftüleri ile dördüncü buluşma

4. İlçe Müftüleri Kongresi’nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığımız geçmişten günümüze milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik harcıdır, kardeşlik sigortasıdır” dediANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca “Diyanet İşleri Başkanlığının Gelecek Perspektifi, Hizmetler, Hedefler, Stratejiler” başlığıyla düzenlenen 4. İlçe Müftüleri Kongresi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı açılış programıyla Kızılcahamam’da başladı.

Kongrenin açılış oturumunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal, siyasal, iktisadi ve benzeri açılardan hızlı gelişmelere şahit olunan dünyada, bölge ve ülkemiz açısından bu zamanların çok iyi değerlendirilmesi, çok iyi takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Erbaş, günümüzde özellikle din ve diyanetle ilgili konuların daha çok gündeme geldiğini gördüklerini ve görmeye de devam edeceklerini belirtti.

“Diyanet İşleri Başkanlığımız geçmişten günümüze milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik harcıdır, kardeşlik sigortasıdır” ifadesini kullanan Başkan Erbaş, “Milletimizin dikkatle takip ettiği ve gönül rahatlığı ile güvendiği bir kurumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı, dünyada benzeri olmayan büyük bir teşkilattır. Kurumumuzu gittiğimiz ülkelerde anlattığımızda bizi dinleyen insanların nasıl hayranlıkla dinlediklerini ve ‘keşke bizim de böyle bir teşkilatımız olsa’ dediklerini duyan bir kardeşiniz olarak söylüyorum" diye konuştu.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının doğumdan ölüme kadar toplumun her kesimiyle iç içe olan bir teşkilat olduğunu ifade ederek, “Başkanlığımızın görevi bu, toplumumuzun hayat boyu yanında olan, bu noktada bu ismi daha çok hak eden başka bir kurum yok. Hayat boyu toplumumuzun yanındayız" dedi.

“DİYANET MENSUPLARI BİR İNANCIN VE MEDENİYETİN TEMSİLCİSİDİR”

Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının sadece bir kamu görevlisi olmadığını, aynı zamanda bir inancın ve medeniyetin temsilcisi olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, “Hepimiz Diyanet İşleri Başkanından en ücra bir mezrada ki imamımıza kadar müftülüğümüzde çalışan hizmetlimize kadar hepimizin ortak bir ismi var; ‘Peygamber varisi’. Çalışanlarının tamamı hoca olan, tamamı Peygamber varisi olan bir teşkilatın mensubu.” değerlendirmesinde bulundu.

Müftülük makamının her açıdan örnek bir makam olması gerektiğine işaret eden Başkan Erbaş, “Güzel ahlakın ihtiyacından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncülük edecek bir makamdır. Müftülük makamı önderlik ve rehberlik makamıdır. Dolayısıyla böylesine önemli bir vazifenin ihmalinden doğacak zarar da en az emniyeti kadar büyük olur. Yani sorumluluk ne kadar büyükse, vazife ne kadar büyükse ona verilen zarar da o kadar büyük olur. Tarihten de biliyoruz ki din ve Diyanet hizmetlerindeki boşluk ve ihmalin bedeli çok acı olmuştur.” dedi.

Gençlerin rol model üzerinden hayata katıldıklarını ifade eden Başkan Erbaş, “Bugün gençliğimiz açısından en büyük sorun hayatıyla tavır ve davranışlarıyla onlara örnek olma noktasındaki zayıflıktır. Onların arayışına, hayallerine gereği gibi rehberlik edememektedir. Bu alanımızı bizim geliştirmemiz gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

https://youtu.be/CzwPKJOo9zI

Hal dilini diri tutmak için samimiyet ve hasbiliğin merkeze alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Erbaş, “Toplumda tedavi etmeye çalıştığımız hastalıklara biz düçar olmuşsak önce bunu konuşmalıyız. Dünyevileşme, şükürsüzlük bizim bünyemizi tahrip ediyorsa önce kendi bünyemizi sağlamlaştırmalıyız.” ifadelerini kullandı.

“Sözün büyüsünün aklı esir aldığı bir çağda, tebliğ ve irşatta dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız.” diyen Başkan Erbaş, din görevlilerinin cami içinde ve dışında, sosyal medyada ve her yerde bilgiye, hikmete, irfana ve ahlaka dayalı bir dil kullanması gerektiğini söyledi.

“EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ GENÇLERİMİZ”

Milletimizin en büyük imkan ve zenginliklerinden birisinin gençler olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, “Gençlerimize daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Gençlik koordinatörlerinin daha çok çalışması gerekiyor. Gençlik merkezlerimizi daha çok artırmamız gerekiyor. Gençlik projemizi daha da geliştirmemiz gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

4 Kasım’a kadar sürecek kongrede, ”Diyanet İşleri Başkanlığının Eğitim Politikaları ve Diyanet Akademisi”, “Kur’an Merkezli İrşat ve Eğitim Stratejileri”, Dünyadaki Yeni Gelişmeler Işığında Din Hizmetlerinin Geleceği”, “Aileye Yönelik Çalışmalarda Başkanlığımızın Vizyonu” ve “Din Hizmetlerinde Samimiyet” başlıklı konular ele alınacağı kaydedildi.