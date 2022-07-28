Diyanet'ten ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’ fetvasını eleştirenlere yanıt

Din İşleri Yüksek Kurulu, bir kurul fetvasında geçen hadis-i şerifin bazı medya mecralarında bağlamından kopartılarak gündeme taşınmasına ilişkin bir açıklama yaparak, bu konuda yazan, konuşan, yorum yapan herkesi özenli ve dikkatli olmaya davet etti.ANKARA (İGFA) - Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Ticarette kâr haddi var mı” sorusu üzerine “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” fetvasını paylaştı. Gelen eleştiriler üzerine bu kez Diyanet'ten yeni bir açıklama yapıldı.

Hatırlanacağı gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu, “Ticarette kâr haddi var mı” sorusuna 'Fiyatları tayin eden Allah’tır' yanıtını verdi.

DİYANET'TEN YANIT GELDİ

Fetvayla ilgili sosyal medyada çok sayıda eleştiri gelmesinin ardından Diyanet yazılı bir açıklama yaptı.

Diyanet eleştirilere yanıt verdiği açıklamada 'Yüce dinimiz İslam’ın ilkelerinin bilgisizce alaya alınması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu konuda yazan, konuşan, yorum yapan herkesi son derece özenli ve dikkatli olmaya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.