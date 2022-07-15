Diyanet'te 15 Temmuz'a özel köşe

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olan Diyanet personelinin isim ve resimlerinin yer aldığı ‘15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Köşesi’nin açılışını yaptı.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı’nda oluşturulan ‘15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Köşesi’nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Allah yolunda öldürülenler için ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.” ayet-i kerimesini hatırlatarak, “Bizim inancımıza göre şehitlik, Peygamberliğin ardından en önemli rütbedir. Onlar o rütbeye ulaştılar. Gazilerimizin de her biri şehit olmak üzere yola çıktı.” dedi.

“VATANIMIZ SÖZ KONUSU OLUNCA HER AN ŞEHİT OLMAYA HAZIRIZ”

“Vatanımız için, namusumuz için, değerlerimiz için ne zaman şehit olmak söz konusu olursa biz her an şehit olmaya hazırız” diyen Başkan Erbaş, “Bizim milletimiz böyle bir millettir. Bedir’den Malazgirt’e, Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na ve 15 Temmuz’dan günümüze binlerce, milyonlarca şehidimizin kanlarıyla yoğrulduğu bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimizin kanları bayrağımıza yansıdı” diye konuştu.

Başkan Erbaş, 15 Temmuz’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı personeller arasında 3 şehidin ve 94 gazinin olduğunu hatırlatarak, “15 Temmuz’da Türkiye genelinde 251 şehidimiz 2 bin 196 gazimiz var. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Sizlerden razı olsun, ecdadımızdan razı olsun. Bir damla kanınız bizim için çok önemli. Kalbimizde daha çok yaşayacaksınız.” ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/6QmGvZ5Y1gw

Türk milleti, şehitlik ve gaziliği hayatının bir parçası olarak gördüğünü belirten Başkan Erbaş, “Şehitlik ve gazilik ruhunu bizden sonraki nesillere de taşıyacağız. Bir millet olarak şehitlik ve gaziliği hayatının bir parçası olarak görür, hazmeder ve bununla yaşarsak, o millet Allah’ın izniyle hiçbir zaman düşmez.” diye konuştu.

“OKUNAN SALALAR, İŞGAL GÜÇLERİNİ PÜSKÜRTME NOKTASINDA EN BÜYÜK VASITA OLDU”

Başkan Erbaş 15 Temmuz gecesi saat 00:13’te 90 bin camide okunan salaların vatan haini işgal güçlerini püskürtme noktasında en büyük vasıta olduğunun altını çizerek, “Bu gece de inşallah saat 00:13’te ülkemizin bütün camilerinde salalarla yeniden o günü, o geceyi hatırlayacağız inşallah.” açıklamasında bulundu.