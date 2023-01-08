Diyanet İşleri hac kontenjanını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023 yılı hac kontenjanının 83 bin 430 olduğunu duyurduANKARA (İGFA) - 2023 Yılı Hac Organizasyonu’na ilişkin temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cidde’de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan’ın da hazır bulunduğu toplantıda, 2023 Hac organizasyonuna yönelik birçok konu ele alındı.

https://youtu.be/6HyJrzF1uv4

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı paylaşımda, “Elhamdülillah. Beytullah’tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız İnşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun" ifadelerini kullandı.