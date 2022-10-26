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Diyanet İşleri Başkanı'ndan Büyükkılıç'a ziyaret

GÜNDEM 26.10.2022, 11:15
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Büyükkılıç'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Bir dizi ziyaret ve programlar için kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Prof. Dr. Erbaş’ı başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladı. Daha sonra, Başkan Büyükkılıç, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı makamında ağırladı. 

Başkanlık makamında geçen ziyarette Başkan Büyükkılıç ile Prof. Dr. Erbaş, sıcak ve samimi bir ortamda görüş alış verişinde bulundu.

Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, “Müftülüklerimizle, camiamızla el ele gönül gönüle, inancımıza, kültürümüze, bayrağımıza, devletimize, milletimize hizmet etme sevdasıyla dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 

Konuşmasında Erbaş’a ‘Selçuklu şehri Kayseri’ye hoş geldiniz’ diyen Başkan Büyükkılıç, “Çok şükür dualarınızın yüzü suyu hürmetine bir sıkıntımız yok. Kayseri’ye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Makarr-ı ulema olarak bilinen böyle güzel bir şehirde, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi şehrinde sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz” diye konuştu. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise Başkan Büyükkılıç’a, çalışanlara ve basın mensuplarına muhabbetlerini ileterek, “Hoş bulduk değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ben de sizlere, tüm çalışanlarınıza, basın mensuplarımıza en kalbi muhabbetlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün asıl sebebi ziyaretimiz 800 kadar hafızımızın icazet merasimine katılmak. Kayseri’miz için Türkiye’miz için çok önemli bir kazanımdır” şeklinde konuştu.

Kayseri’de bir il buluşması gerçekleştireceklerini dile getiren Erbaş, gittikleri illerde valilik, belediye ve üniversiteleri ziyaret ettiklerini, il ve ilçelerde görev yapan hocalarla buluştuklarını ve Kayseri’de de bir gün boyunca bu çalışmaları yapacaklarını kaydetti. 

“BELEDİYECİLİĞİ BİR MEDENİYET FAALİYETİ OLARAK GÖREN BAŞKANLARIMIZDANSINIZ”

Büyükkılıç’a çalışmalarında başarılar dileyen Erbaş, “Yapmış olduğunuz çalışmalarda sizlere de başarılar diliyorum. Yakından takip ediyoruz, hakikaten müftülüğümüzle, hocalarımızla çok irtibat halinde çalışıyorsunuz. Destekleriniz son derece sevindirici. Belediyeciliği sadece altyapı çalışmaları olarak görmeyen, aynı zamanda belediyeciliği bir medeniyet faaliyeti olarak gören kardeşlerimizdensiniz, başkanlarımızdansınız. Bunun için de sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Rabbim yar, yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ziyarette günün anısına şeref defterini imzaladı.

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