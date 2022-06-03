Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kocaeli'de

Kocaeli'de düzenlenen sempozyuma katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı da makamında ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı konuk etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Büyükakın, Kocaeli’ne verdiği değer nedeniyle Erbaş’a teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOÜ İlahiyat Fakültesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından "Kurban" konulu düzenlenen 2. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyet Sempozyumu’na katılmak için şehire gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli Valiliği sonrasında Büyükşehir Belediyesi'ne de konuk oldu.

Vali Yavuz’un eşlik ettiği Erbaş’ı Büyükşehir’in girişinde karşılayan Başkan Büyükakın, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Büyükakın ile Erbaş, samimi bir atmosferde sohbet etti.