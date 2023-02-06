Diyanet: Camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde din görevlilerinin rehberliğinde kalabileceklerini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Başkan Erbaş, depremden etkilenenlere 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Erbaş, paylaşımında, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ekiplerimizle deprem bölgesinde milletimizin yanında olacağız. Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1622444525963591680