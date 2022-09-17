DİSKİ Lice’de muhtarları dinledi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü, Fırat Tutşi, Lice’de muhtarların talep ve önerilerini dinledi.Ebuzer ELALTUNTERİN/ Express Haber (DİYARBAKIR İGFA) DİSKİ, ilçelerde vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılayabilmek için mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Mahalle muhtarlarından alınan talep ve öneriler DİSKİ’nin, ilçelerde yürüttüğü ve yürüteceği çalışmalara yön veriyor.

Sorunların da masaya yatırıldığı buluşmada Lice’de görev yapan muhtarlar, bağlı oldukları mahallelerin talep ve önerilerini dile getirdi.

İlçeye bağlı mahallelerdeki çalışmaları katılımcılara aktaran DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, planlanan projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

DİSKİ’nin ilçelerde büyük yatırımları hayata geçirdiğine dikkat çeken Tutşi, şöyle konuştu: “Öncelikli görevimiz musluklardan sağlıklı ve kaliteli içme suyu vermek, atık ve yağmur sularını çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf etmektir. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Personelimiz sahada 7/24 esasıyla özverili bir şekilde çalışıyor. Hizmet odaklı çalışmalarımız devam edecek.”

Proje 2050’yi baz alarak hazırlandı

Tutşi, Lice kanalizasyon ve içme suyu sorununa yönelik gerçekleştirdikleri projeyi nüfus, imar planı kapsamında 2050’yi baz alarak hazırladıklarını söyledi.

Üst yapıya zarar vermemeye özen gösterdiklerini ifade eden Tutşi, proje kapsamında ilçeye atık su arıtma tesisi de inşa edeceklerini anımsattı.

Programa Lice Kaymakamı Muhammed Evlice, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Nihat Nurbaki, ilçedeki kamu ve kurum müdürleri ile merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.