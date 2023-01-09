DİSK/Genel-İş'te Hüseyin Ovalı güven tazeledi
DİSK/Genel-İş Sendikası Balıkesir Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu’nda üçüncü kez seçilen mevcut Başkan Hüseyin Ovalı güven tazeledi.BALIKESİR (İGFA) - DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Balıkesir Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı’na Genel-İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Divan Üyelikleri’ne Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak ile Çanakkale Şube Başkanı Metin Ceylan seçildi.
Denetim kurulu ve faaliyet raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi.
Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut Başkan Hüseyin Ovalı, kullanılan 138 oyun 137’sini alarak yeniden Şube Başkanı seçildi. 1 oy ise boş çıktı.
Hüseyin Ovalı, başkanlığında ki Genel-İş yönetin kurulu şu isimlerden oluştu; Serkan Ünlü, Osman Uğur Mamuk, Metin Özbinici, Mehmet Etiz.
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|18
|21
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|18
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|14. Tuzlaspor
|18
|19
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|18
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|18
|15
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|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
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|18
|35
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|18
|33
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|17
|28
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|18
|28
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|17
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|17
|25
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|18
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|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
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|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
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|18
|16
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|18
|15
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|14
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|18
|12
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|O
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|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
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|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|15
|25
|8. Rayo Vallecano
|16
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Mallorca
|16
|22
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|19
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|16
|18
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|16
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|16
|17
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|16
|17
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|16
|16
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|16
|15
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|16
|14
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