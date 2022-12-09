DİSK/Genel-İş Balıkesir seçimden önce 'kadro' istiyor

DİSK/Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, belediye şirket işçilerine 2023 yılındaki seçimlerden önce kadro verilmesini istedi.BALIKESİR (İGFA) - DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda basın açıklamasında belediye şirket İşçilerine kadro hakkının ertelenebilecek ya da seçimlerden sonraya bırakılabilecek bir konu olmadığının altını çizdi.

Sendika olarak Belediye Şirket işçileri ile birlikte bu meseleyi esaslı olarak takip etmekte hükümetten bu konuda bir sonuca gitmelerini isteyen Başkan Ovalı, "Buradan tekrar ediyorum. Anamızın ak sütü gibi helal olan kadro hakkımızı 2023 seçimlerinden önce istiyoruz” dedi.

Belediye işçilerinin bugün birçok açıdan ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı vurgulayan Başkan Ovalı, "Siyasal iktidar tarafından çalışanlara yönelik yapılan ya da yapılması planlanan kısmi düzenlemelerle belediye işçilerinin adı bile ne yazık ki geçmiyor. Kamu işçileri ve kamu çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemelerden belediye işçileri yararlanamıyor ve düzenlemelerin dışında tutuluyor. Kamu hizmetleri bir bütün olup merkezi ya da yerel ayrımı olmaksızın kamu çalışanları (işçi/memur) eliyle yürütülür. kamu çalışanlarının –işçi ya da memur ayrımı yapmaksızın –merkezi ya da yerel hakları iyileşecekse toplu olarak iyileştirilmelidir. Yapılan ya da yapılacak düzenlemeler Belediyelerin keyfiyetine bırakılmamalıdır. Bu durumdan hem hükümet hem de belediyeler sorumludur" diye konuştu.