DİSK vergide adalet istiyor

DİSK, "Vergi ve kesintiler ücretleri nasıl kemiriyor?" başlıklı bir rapor yayımladı.ANKARA (İGFA) - DİSK'in raporunda yüksek enflasyon nedeniyle büyük alım gücü kaybı yaşayan işçilerin, eline geçen net ücretlerin de artan vergi ve kesinti yükü nedeniyle giderek düştüğü belirtildi.

Gelir vergisi oranlarının yüksekliği ve vergi tarife dilimlerindeki adaletsizliğe dikkat çekilen ve çalışanların yıl içinde aldığı ücret zammının önemli bir bölümünün vergiye gittiği belirtilen raporda, Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşürülmesi, Vergi tarife dilimleri en az asgari ücret veya yeniden değerleme oranında artırılması gibi konuların yanı sıra işverenlere uygulanan 5 puan SGK prim desteği çalışanlara da uygulanması talepleri de gündeme getirildi.

Raporda damga vergisinin de kaldırılması raporda talep edenler arasında yer aldı.

Öte yandan "adaletsiz vergi düzenine hayır!" diyen Konfederasyon Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu, sendikalarımızla birlikte gelirde adalet, vergide adalet talebimizi dile getirmek için çeşitli illerde vergi dairesi önlerinde basın açıklaması yaptılar.