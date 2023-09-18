DİSK Gıda-İş: OVP geri çekilmeli!

DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası düzenlediği açıklamada “İşçi ve emekçileri daha fazla yoksullaştıracak olan Orta Vadeli Program geri çekilmelidir” diye seslendi.ANKARA (İGFA) - DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası, iktidarın 2024-2026 dönemine ilişki Orta Vadeli Programına (OVP) ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.



DİSK’e bağlı sendika başkanları ve yöneticilerin katıldığı eylemde “Orta vadeli saldırı programı geri çekilsin. Kıdem tazminatıma dokunma” pankartı açıldı.

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, İktidarın krizden çıkmanın yol haritası olarak açıkladığı Orta Vadeli Ekonomik Program (OVP) hiç tartışmasız işçi ve emekçilere saldırı programı olduğuna dikkat çekerek, “Orta Vadeli Programın içinde, kıdem tazminatını kaldırmak, esnek çalışmayı daha fazla yaygınlaştırmak, özelleştirmeye hız vermek, işçi ve emekçiler üzerindeki vergi yükünü ağırlaştırmak, tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında emeklilerin yaşadığı açlık ve yoksulluğu katmerleştirmek, ülke topraklarının haraç mezat satılması, yeni zamlar, faiz ödemelerine ayrılan milyarlar, tekellere yeni teşvikler ve kıyaklar ile birlikte yeni sömürü biçimleri var” ifadelerini kullandı.

“BU İKTİDAR SERMAYE SINIFININ VE TEKELLERİN İKTİDARIDIR”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Programı hazırlarken işveren örgütlerinden, sendikalardan ve odalardan görüş aldığını ve sosyal taraflara danıştığını ifade ettiğini söyleyen Aslan, “Evet sosyal taraflara danışıyor, ama sermayeden yana tutumum alıyor, sermayenin isteklerini programa koyuyor. İşçi ve emekçilerin taleplerinden tekbir harf bile programda yer almamış. Açıklıkla bir kez daha ifade etmek gerekirse, bu iktidar katıksız olarak sermaye sınıfının ve tekellerin iktidarıdır. İşçi sınıfına, emekçilere ve ezilen halklara karşı bir iktidardır. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. İşçi ve emekçileri daha fazla yoksullaştıracak olan Orta Vadeli Program geri çekilmelidir” dedi.

“YAPILAN ZAMLAR GERİ ALINSIN”

“İktidar sermayenin ve tekellerin değil işçi ve emekçilerin taleplerini karşılamalıdır” diyen Aslan, “Zamları durdurmalı, yapılan zamlar geri alınmalı. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını içeren yasa çıkarılarak uygulanmalı. Sermayenin tüm birikimi üzerinden servet vergisi alınmalı. Tüm işçilere yoksulluk sınırının üzerinde ücret vermeli. Emeklilerin insanca geçinecekleri ücret sağlanmalı. İşten atılmalar durdurulmalı. Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engeller kaldırılmalı. Demokratik hak ve özgürlüklerin önündeki tüm engeller ve sınırlandırmalar kaldırılmalı. Bu saldırı yasalarına karşı işçi ve emekçilerin cephesi dağınık, parçalı duruyor. Sendikal bürokrasi iktidar ve sermaye ile girdiği ilişkilerde, emekçilerin mücadelesinin önünde engel oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

24 Eylül’de yapacakları emekliler buluşmasını söyleyen Aslan, “Tüm emeklilerin insanca yaşaması ve ücret alması talebiyle Kartal’da yapacağımız mitinge davet ediyorum. Yeni eğitim ve öğrenim dönemi başladı, milyonlarca işçi ve emekçi ailesinin çocukları okula beslenme çantası hazırlamadan gitmek zorunda kalıyor. Tekellere milyarlarca dolar akıtan iktidar “her öğrenciye bir öğün sağlıklı ücretsiz yemek” talebini karşılamıyor. Buradan bir kez daha sesleniyoruz, bir an önce tüm okullarda tüm öğrencilere “bir öğün sağlıklı ücretsiz yemek” uygulamasını başlatın. Eğitimde ÇEDES projelerine son verin, her öğrenciye bilimsel, laik, demokratik eğitim ortamı sağlayın. Bu çağrımıza kulak verin, taleplerimizi karşılayın” diye konuştu.