DİSK, Balıkesir’de şirket işçilerine 'kadro' diye haykırdı

DİSK/Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasında “Belediye Şirket İşçileri de Kamu İşçisidir, Kadro İstiyoruz” dedi.BALIKESİR (İGFA) - DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, basın açıklamasında "Yargı kararlarıyla ticari şirket olarak nitelendirilip ilave tediye hakkını alamayan belediye şirket işçileri de kamu işçisidir. Bu nedenle belediye şirket işçilerinin tüm mali, sosyal, özlük farklılıkları giderilmelidir. Bunun tek bir yolu vardır. Bu sorunun kökten çözümü, hakkımız olan kadronun verilmesidir" dedi.

Belediye şirket işçilerinin maruz kaldığı haksızlığa da dikkat çeken Ovalı, "Anayasa’da güvence altına alınmış olan çalışma hakkına ve eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde çalıştırılıyor. Artık bu ayrımcılığa ve eşitsizliğe son verilsin istiyoruz. Belediye işçilerinin gerçek sınıf ve mücadele örgütü olarak bizler; bu ayrımcılık karşısında, mücadeleyi büyüterek, tüm belediye işçilerinin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye şirketlerinde çalışan işçilerin de diğer işçiler gibi kadroya geçirilmesi ve ilave tediye haklarının bir an önce verilmesi gerektiğini, dile getiren Ovalı, bu talebi işyerlerinden ve meydanlardan haykırmaya devam edeceklerini söyledi.

DİSK/Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı “Belediye Şirket İşçileri de Kamu İşçisidir, Kadro İstiyoruz” konulu basın açıklamasında, “Uzun zamandır, yoksulluğun, işsizliğin, düşük ücretle çalışmanın, güvencesizliğin, enflasyonun, kötü çalışma ve zorlu yaşam koşullarının pençesindeyiz. Her geçen gün alım gücümüz biraz daha eriyor. Ekmeğimiz biraz daha küçülüyor. Ekonomik ve siyasal krizlerin sarmalındayız. Yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan bu düzen açıktır ki, emeğe düşman bir düzendir. DİSK / Genel İş Sendikası olarak, içinden geçtiğimiz bu kriz ve kaos ortamında bu politikaların karşısında durmaya, işçi sınıfının hakları için mücadele etmeye ve demokrasi cephesini büyütmeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.