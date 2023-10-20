DİSK Balıkesir'den 7 belediye ile 'toplu' imza

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile Balıkesir’de ki 7 ilçe belediyesinde 9 ayrı toplu iş sözleşmesi ve 3 ek protokol güncelleme sözleşmesi imzalandı. Toplam 1700 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal haklarında kazanımlar sağlandı.BALIKESİR (İGFA) - DİSK’e bağlı Genel-iş Sendikası ile Balya, Burhaniye, Gömeç, Balya, Manyas, Gönen, Erdek ve Bandırma Belediyeleri arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İki günlük programla düzenlenen törenlerde ilk gün Balya, Burhaniye ve Gömeç, Belediyeleri’nde ikinci gün ise Manyas, Gönen, Erdek ve Bandırma Belediyeleri’nde DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Belediye Başkanları arasında toplu iş sözleşmeleri imzalandı.

Genel-İş Sendikası ile belediyeler arasında 9 toplu iş sözleşmesi, devam eden 3 sözleşmede güncelleme içeren ek protokol imzalandı.

İmza törenlerine Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Genel-İş Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, sendika şube yöneticileri, işyeri temsilcileri ile belediyelerde çalışan sendika üyeleri katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmelerinde haftalık çalışma süreleri 40 saate indirildi. İşçilerin günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal haklarında kazanımlar sağlandı.

Topu iş sözleşmelerinde emeği geçen belediye başkanlarına ve belediyelerde çalışanı sendika üyelerine teşekkür eden GeneL-iş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “Ekonomik durumların daha da zor hale geldiği günümüzde belediyelerimizde görev yapan çalışanlar olarak emek gücümüzle hizmet üretiyoruz, alın teri döküyoruz. Örgütlü bulunduğumuz belediyelerimizde cadde ve sokaklarımızı temizliğinden, parklara, altyapıdan üst yapıya kadar kent yaşamının her alanında halka hizmet eden emek veren emekçilerimizin alın terinin karşılığını bu toplu iş sözleşmeleri ile daha iyi koşullara getirmeye çalışıyoruz. Sadece toplu iş sözleşmelerinde değil, aynı zamanda iş, emek ve demokrasi mücadelesine de tüm kararlılığımızla devam ediyoruz. Hayatın her alanında işçi sınıfı mücadelesini sürdürüyoruz. Bu bağlamda yapmış olduğumuz toplu sözleşmelerin, belediyelerimize ve belediyelerde çalışan onurlu Genel-İş üyelerine ve ailelerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Toplu İş Sözleşmesi imzalayan Belediye Başkanları da emeğin en yüce değer olduğu anlayışı ile emek ve demokrasi mücadelesinde yan yana bulundukları DİSK/Genel-İş sendikası ile imzaladıkları toplu iş sözleşmesi ile ekonomik koşullar içerisinde en iyisini vermeye çalıştıklarını ifade ettiler. Toplu İş Sözleşmesi’nin her iki taraf içinde hayırlı olması dileğinde bulundular.