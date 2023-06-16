Dışişleri'nden düzensiz göçe uluslararası çağrı

Dışişleri Bakanlığı, düzensiz göçe sebep olarak nedenler ortadan kalkmadan felaketlerin önlenmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde uluslararası çağrıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, düzensiz göçmen taşıyan bir balıkçı teknesinin 14 Haziran'da Yunanistan açıklarında batması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda can kaybı yaşanmasından büyük üzüntü duyulduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz coğrafyasında yaşanan trajedinin ne ilk, ne de son olacağına vurgu yapıldı.

"Düzensiz göçe sebep olan nedenler ortadan kaldırılmadan bu tür felaketlerin önlenmesi mümkün değildir" denilen açıklamada, "Aksi yönde üretilecek çözümler sadece göçmenlerin ve sığınmacıların acıları ile denizlerdeki ölümleri artıracaktır. Mültecilerin ve sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sorunlarına kalıcı çözümler bulunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaşanan bu elim olay, uluslararası toplumun bu konuya acilen çözüm bulma zorunluluğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nün yaklaşmakta olduğu bu günlerde, uluslararası toplumu bir kez daha adil sorumluluk ve yük paylaşımına davet ediyor, bölgemizdeki göç hareketlerinin kökeninde yatan sorunları ortadan kaldırmak için birlikte çalışmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.