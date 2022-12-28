Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı'ndaki bazı müdürlüklere atamalar yapıldı
GÜNDEM 28.12.2022, 09:52
Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan bazı müdürlük ve yardımcılıklara Cumhurbaşkanı Kararı ile atamalar yapıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne Oğuzhan Ertuğrul, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü'ne Ayda Ünlü, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Uzer ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|32
|2. Galatasaray
|14
|30
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|14
|23
|9. Alanyaspor
|15
|18
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Ankaragücü
|15
|16
|12. Antalyaspor
|14
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Kasımpaşa
|14
|15
|15. Hatayspor
|15
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. Ümraniye
|15
|10
|19. İstanbulspor
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. Newcastle
|16
|33
|3. M.City
|14
|32
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|15
|29
|6. Liverpool
|15
|25
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Fulham
|16
|22
|10. Brentford
|16
|20
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|16
|17
|14. Bournemouth
|16
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|16
|14
|17. Everton
|16
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
Röportaj & Söyleşi Tümü