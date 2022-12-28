Dışişleri Bakanlığı'ndaki bazı müdürlüklere atamalar yapıldı

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan bazı müdürlük ve yardımcılıklara Cumhurbaşkanı Kararı ile atamalar yapıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne Oğuzhan Ertuğrul, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü'ne Ayda Ünlü, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Uzer ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı.