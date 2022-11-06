Diş tedavisinde İzmir'in modern yüzü olacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) yaklaşık 29 bin metrekare alanda 300 üniteli, son teknoloji cihazlarla donatılacak diş hastanesinin yapımında son aşamaya gelindi.İZMİR (İGFA) - 2012 yılının Mart ayından bu yana Aydınlıkevler’deki Yerleşkede İzmir İli ve çevre illere diş sağlığı hizmeti sunan İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, yapımı devam eden sağlık kompleksiyle hizmet kalitesini daha üst seviyeye taşıyacak.

2023 yılında hizmete açılacak İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, 15 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesi, rekreasyon alanları, hasta ve personel için ayrılan otopark alanları ile İzmir en modern diş hastanesi olacak.

Yapımında son aşamalara gelinen komplekste incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, geçen on yıllık süreçte Türkiye’nin modern ve çağdaş eğitim ve sağlık kurumları arasında yerini alan İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin yeni hastanesi sayesinde vatandaşların sağlık hizmetine daha kolay ulaşacağını söyledi.

Eğitim-öğretim faaliyetleri ile birlikte 300 üniti aşkın ileri tanı ve tedavinin sunulacağı klinikleriyle İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nin İzmir’in modern yüzü olacağını belirten Rektör Prof. Dr. Köse, “Görüntü ve ses sistemiyle dizayn edilmiş fantom laboratuvarları, preklinik laboratuvarları, merkezi sterilizasyon üniteleri, ameliyathanesi, radyolojisi, derslikleri ile her şeyin en ayrıntısına kadar düşünülmüş mimarisi ve peyzaj düzenlemesiyle hizmet verecek hastanemizin açılışı için şimdiden heyecanlıyız” dedi.

Dünya standartlarında verilen eğitim kalitesinin uluslararası sıralamalarda tescillendiğini, öğrencileri Dt. Batuhan Tümen’in 2021 yılı Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) birincisi olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, Diş Hekimliği Fakültesi’nin İKÇÜ’nün gururu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Köse, “Açılacak sağlık kompleksimizi bizler kadar öğrencilerimiz de dört gözle bekliyor. Çünkü eğitim demek onlar için bol bol pratik yapmak demek. Alanlarında son derece başarılı akademisyenlerimizin eşliğinde öğrenim gören öğrencilerimizi, teknolojiye hâkim, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışabilen hekimler olarak meslek yaşamlarına uğurlamak en büyük önceliğimiz” diye konuştu.