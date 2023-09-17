"Dip Çamuru Temizliği, Türkiye’ye örnek olmalı"

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri, Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birisi olan İzmit Dip Çamuru Temizliği projesini incelediKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesini farklı kuruluşlar ziyaret etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli’nin çeşitli yerlerinden gelen Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve STK üyeleri, Dip Çamuru projesini inceledi. Proje hakkında bilgi alan ve şantiye alanını gezen STK temsilcileri ve vatandaşlar, ‘’Büyükşehir Belediyesi sadece İzmit Körfezi’ni değil Marmara Denizi’ni de kurtaracak bir proje başlatmış. Burada yapılan çalışmaların Türkiye’ye örnek olmasını arzu ediyoruz’’ dedi.

PROJE ALANINI İNCELEDİLER

Toplamda 3 gün süren ve şehrin birçok farklı yerindeki STK üyelerinin katıldığı Dip Çamuru projesi incelemeleri, eski İzmit Fuar Alanı içerisinde yer alan Sivil Toplum Merkezindeki sunum ile başladı. Sunum kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi. İncelemeler dahilinde Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri şantiye alanına gelerek yapılan çalışmalar ve proje hakkında bilgi aldı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın düzenlendiği organizasyon kapsamında İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesiyle ilgili şantiyede yer alan panoda proses akış şeması üzerinden detaylı bir bilgilendirme gerçekleştirilerek, daha sonra çamur susuzlaştırma alanında gelen sorular cevaplandırıldı.