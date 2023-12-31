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Dinler Kenti Mardin'de Gazze'ye destek mitingi

GÜNDEM 31.12.2023, 16:05
Dinler Kenti Mardin'de Gazze'ye destek mitingi

Peygamber Sevdalıları tarafından Mardin'de "Kudüs ve Aksa Tufanı'na Destek Mitingi" düzenlendi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
86 gündür Gazze'ye yönelik ağır bombardımanla dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştiren siyonist işgal rejiminin vahşeti aralıksız devam ederken, Filistinli Müslümanlara destek vermek maksadıyla dünyanın hemen her yerinde siyonist vahşete karşı gösterilen tepkiler de çığ gibi büyüyor.

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinde itibaren Türkiye'nin birçok ilinde destek mitingleri tertipleyen Peygamber Sevdalıları, bugün Mardin'de "Kudüs ve Aksa Tufanı'na Destek Mitingi" düzenledi. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda başlayan mitinge, Mardin'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden de gelen duyarlı halk da destek verdi.
Hafız Zekayi Kahraman Hoca'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mitingin sunuculuğunu Mustafa Tufan yaptı. Mitingin açılış ve selamlama konuşmasını Peygamber Sevdalıları Mardin Derneği Başkanı Molla Fesih Memiş yaptı.

İnsani bütün vasıflarını yitiren, dünyanın en tehlikeli terör şebekesi, 84 gündür kadın, çocuk, yaşlı, doktor, gazeteci demeden bütün sivilleri adeta soykırımdan geçirdiğini belirten Mardin Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Molla Fesih Memiş,”  Siyonist israile karşı, izzetli ve özgür Gazze'den mücahitlerin onurlu kıyamına ses vermek için ve onların yanında olduğumuzu haykırmak için hatta fiili olarak madem yardım edemiyoruz en azından onların sesi olup seslerini dünyaya duyurmak ve onlara dua etmektir.”dedi

 Özlem Ajans sanatçılarının seslendirdiği  İlahilerle devam eden mitingde, HAMAS yetkililerinden Ebu Suheyb Fehed bir konuşma gerçekleştirdi.
HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir'in de halka hitap ederek, terörist israili ve yandaş ABD’ye tepki gösterdi. Daha sonra  Molla Abdurrahman Mecit'in okuduğu dua ile miting sona erdi.

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