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Din Hizmetleri Alan Bilgisi için KPSS başvuruları başladı
GÜNDEM 07.10.2022, 11:40
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları başladı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvurularının başladığını duyurdu.
Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 Ekim'e kadar sürecek başvurulara ilişkin adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabileceği kaydedildi.
Bu arada sınav, 27 Kasım'da gerçekleştirilecek.
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