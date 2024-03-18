Son Dakika

DİM: "İnternet ilanları için daha adil bir sistem olabilir"

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Ramazan ayı dolayısıyla il temsilcileri, üyeler ve medya sahipleriyle bölgesel iftar buluşmalarına Kastamonu’dan başladı.KASTAMONU

GÜNDEM 18.03.2024, 14:23
DİM: "İnternet ilanları için daha adil bir sistem olabilir"

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Ramazan ayı dolayısıyla il temsilcileri, üyeler ve medya sahipleriyle bölgesel iftar buluşmalarına Kastamonu’dan başladı.KASTAMONU (İGFA) - İFTAR sonrasında mesleki konuların ele alındığı istişare toplantısında konuşan KGK Genel Başkanı ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Mehmet Ali Dim, sosyal medyanın sektörü ve mesleği tehdit ettiğini söyleyerek, “Maalesef toplumca sosyal medya kullanıcılarının gazeteci olduğu yönünde algı var. Bu durum mesleğin geleceği açısından çok tehlikeli boyutlara ulaştı” dedi. Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Çorum ve Çankırı’dan gelen gazetecilerin katılımıyla gerçekleşen iftar buluşmasına Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı ve KGK İl Temsilcisi İzzet Sarı ev sahipliği yaptı. Armoni Park Otel’de gerçekleşen iftara KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in yanısıra, KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş, KGK Mali Başkan Yardımcısı Yakup Aslan ve KGK Yönetim Kurulu üyesi ve Çorum il temsilcisi Hacı Odabaş ile KGK Danışma Kurulu Başkan Vekili Dr. İmbat Muğlu, Bartın il temsilcisi Mustafa Ahmet Oktay, Karabük İl Temsilcisi Serap Karaoğlu, Çankırı il temsilcisi İrfan Hoşafçıoğlu ve Zonguldak İl Temsilcisi Osman Sav ile bu illerde görev yapan KGK üyeleri ve medya sahipleri de katıldılar.

DAHA ADİL VE VİCDANİ OLABİLİR Özellikle yerel basının yıllar öncesinden geleceği belli olan dijital dönüşüme yeterince hazırlanamadığını ve bunu fark etmekte gecikildiğinin altını çizen Genel Başkan Dim, “Basın İlan Kurumu’nun ölçümleme yöntemiyle ilgili zaman zaman sorunlar ortaya çıkıyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum BİK’in sistemi Bilgi Teknolojileri Kurumu ve uluslararası kurumlar tarafından akredite edildi. Bu nedenle BİK analitik hukuken de esas alınacak bir duruma geldi. Özellikle bot kullanımı konusunda dikkatli olmanızı istiyorum. Şu anda tolere ediliyor gibi görünse de bunun bir sonu olduğunu unutmayın. Halen kategori tespitindeki kıstaslarla ilgili olarak internet sitesi sahiplerinin itirazları var. Bununla ilgili talepleri genel kurulda da anlattım, ısrarla anlatmaya da devam edeceğim. Ayrıca sizlerden gelen talepleri bizzat BİK Genel Müdürümüz Sayın Cavit Erkılınç beye yazılı olarak iletiyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun hocamızın da bu süreci yakından takip ettiğini biliyorum. Bizim istediğimiz sistem daha adil ve herkese can suyu olacak bir sistemdir. İnternet mecrasını kategorilere ayırarak yerleşim yeri nüfusuna göre 2 çalışandan 50 çalışana kadar, 5 bin trafikten 5 milyon trafiğe kadar herkese okunduğu nispette ilan verilmesidir. Bu şekilde toptancı bir mantıkla hareket etmek adil ve vicdani değildir. Örneğin Konya’nın 350 bin nüfuslu Meram’ı ile 25 bin nüfuslu Bozkır’ı aynı kriterlere sahip. Bu hakkaniyetli mi?” şeklinde konuştu.

İCRA İLANLARI KONUSU KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, icra ilanlarının yayınlanması konusunda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a desteği için teşekkür etti. Dim, “Bartın İl Temsilcimiz Mustafa Ahmet Oktay hazırladığımız raporu Adalet Bakanımıza sundu. İcra ilanlarında yıllardan beri yaşadığımız sorun bakanın kararlı tutumu sayesinde sona erecek gibi görünüyor. Uygulama aşamasında bazı eksiklikler var. Bunu da Sayın Bakanımızın desteği ve Bartın il temsilcimizin takibi ile aşacağız inşallah” dedi.

KİM NE DEDİ KGK Kastamonu İl Temsilcisi İzzet Sarı, Orman İşletmeleriyle ilgili ilanlar konusunda da sorunlar yaşandığını, ilan yayınlama bedellerinin güncellenmesiyle ilgili ilgili Bakana konunun iletildiğini ve rapor hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.
Zonguldak Temsilcisi Osman Sav ise, BİK’in özellikle 1 Nisan sonrası internet sitelerine yönelik yönetmelik kurallarını yerine getirmeyenlere ciddi denetim başlatacağını hatırlatarak, “Zonguldak’ta gazeteler il genel meclislerinin karar özetlerini yayınlıyor. Bu uygulamanın diğer illerde de olması için harekete geçelim” dedi.

İFTARLAR SÜRECEK KGK iftar buluşmasına katılan gazetecilerin karşılıklı fikir ve bilgi alışverişi yaptığı programlar, Antalya, Trabzon, Osmaniye, Şanlıurfa ve Ankara ile sürecek ve İstanbul’da sona erecek

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 29 25
18. Luton Town 29 22
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13