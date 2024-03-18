DİM: "İnternet ilanları için daha adil bir sistem olabilir"

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Ramazan ayı dolayısıyla il temsilcileri, üyeler ve medya sahipleriyle bölgesel iftar buluşmalarına Kastamonu’dan başladı.KASTAMONU (İGFA) - İFTAR sonrasında mesleki konuların ele alındığı istişare toplantısında konuşan KGK Genel Başkanı ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Mehmet Ali Dim, sosyal medyanın sektörü ve mesleği tehdit ettiğini söyleyerek, “Maalesef toplumca sosyal medya kullanıcılarının gazeteci olduğu yönünde algı var. Bu durum mesleğin geleceği açısından çok tehlikeli boyutlara ulaştı” dedi. Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Çorum ve Çankırı’dan gelen gazetecilerin katılımıyla gerçekleşen iftar buluşmasına Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı ve KGK İl Temsilcisi İzzet Sarı ev sahipliği yaptı. Armoni Park Otel’de gerçekleşen iftara KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in yanısıra, KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş, KGK Mali Başkan Yardımcısı Yakup Aslan ve KGK Yönetim Kurulu üyesi ve Çorum il temsilcisi Hacı Odabaş ile KGK Danışma Kurulu Başkan Vekili Dr. İmbat Muğlu, Bartın il temsilcisi Mustafa Ahmet Oktay, Karabük İl Temsilcisi Serap Karaoğlu, Çankırı il temsilcisi İrfan Hoşafçıoğlu ve Zonguldak İl Temsilcisi Osman Sav ile bu illerde görev yapan KGK üyeleri ve medya sahipleri de katıldılar.

DAHA ADİL VE VİCDANİ OLABİLİR Özellikle yerel basının yıllar öncesinden geleceği belli olan dijital dönüşüme yeterince hazırlanamadığını ve bunu fark etmekte gecikildiğinin altını çizen Genel Başkan Dim, “Basın İlan Kurumu’nun ölçümleme yöntemiyle ilgili zaman zaman sorunlar ortaya çıkıyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum BİK’in sistemi Bilgi Teknolojileri Kurumu ve uluslararası kurumlar tarafından akredite edildi. Bu nedenle BİK analitik hukuken de esas alınacak bir duruma geldi. Özellikle bot kullanımı konusunda dikkatli olmanızı istiyorum. Şu anda tolere ediliyor gibi görünse de bunun bir sonu olduğunu unutmayın. Halen kategori tespitindeki kıstaslarla ilgili olarak internet sitesi sahiplerinin itirazları var. Bununla ilgili talepleri genel kurulda da anlattım, ısrarla anlatmaya da devam edeceğim. Ayrıca sizlerden gelen talepleri bizzat BİK Genel Müdürümüz Sayın Cavit Erkılınç beye yazılı olarak iletiyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun hocamızın da bu süreci yakından takip ettiğini biliyorum. Bizim istediğimiz sistem daha adil ve herkese can suyu olacak bir sistemdir. İnternet mecrasını kategorilere ayırarak yerleşim yeri nüfusuna göre 2 çalışandan 50 çalışana kadar, 5 bin trafikten 5 milyon trafiğe kadar herkese okunduğu nispette ilan verilmesidir. Bu şekilde toptancı bir mantıkla hareket etmek adil ve vicdani değildir. Örneğin Konya’nın 350 bin nüfuslu Meram’ı ile 25 bin nüfuslu Bozkır’ı aynı kriterlere sahip. Bu hakkaniyetli mi?” şeklinde konuştu.

İCRA İLANLARI KONUSU KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, icra ilanlarının yayınlanması konusunda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a desteği için teşekkür etti. Dim, “Bartın İl Temsilcimiz Mustafa Ahmet Oktay hazırladığımız raporu Adalet Bakanımıza sundu. İcra ilanlarında yıllardan beri yaşadığımız sorun bakanın kararlı tutumu sayesinde sona erecek gibi görünüyor. Uygulama aşamasında bazı eksiklikler var. Bunu da Sayın Bakanımızın desteği ve Bartın il temsilcimizin takibi ile aşacağız inşallah” dedi.

KİM NE DEDİ KGK Kastamonu İl Temsilcisi İzzet Sarı, Orman İşletmeleriyle ilgili ilanlar konusunda da sorunlar yaşandığını, ilan yayınlama bedellerinin güncellenmesiyle ilgili ilgili Bakana konunun iletildiğini ve rapor hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Zonguldak Temsilcisi Osman Sav ise, BİK’in özellikle 1 Nisan sonrası internet sitelerine yönelik yönetmelik kurallarını yerine getirmeyenlere ciddi denetim başlatacağını hatırlatarak, “Zonguldak’ta gazeteler il genel meclislerinin karar özetlerini yayınlıyor. Bu uygulamanın diğer illerde de olması için harekete geçelim” dedi.

İFTARLAR SÜRECEK KGK iftar buluşmasına katılan gazetecilerin karşılıklı fikir ve bilgi alışverişi yaptığı programlar, Antalya, Trabzon, Osmaniye, Şanlıurfa ve Ankara ile sürecek ve İstanbul’da sona erecek