Dilovası’nda Körfez’i kirleten gemiye 3,5 milyon lira ceza

Kocaeli'de Dilovası limanlar bölgesinde İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin 741 TL ceza uygulandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi’nin etrafını arıtma tesisleriyle çeviren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski günlerine dönen İzmit Körfezi'ni korumak için denetim çalışmalara sıkı bir şekilde devam ediyor. Havadan ve denizden yapılan denetimlerde İzmit Körfezi’ni kirleten gemilere ceza uygulanıyor.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dilovası ilçesi limanlar bölgesinde yapılan kontroller esnasında 2 bin 564 Grostonluk kuru yük gemisinin kirli balast tahliyesi yaptığını tespit etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, hemen bölgeye giderek çevre kirliliğinin yaşanmaması için gerekli önemleri ve müdahaleleri yaptı.

Gemiye 3 milyon 550 bin 741 TL ceza uygulandı.