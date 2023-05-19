Dilovası'nda 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yıl dönümü Dilovası'nda coşkuyla kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Kaymakamlığı önünde, Atatürk anıtına çelenk koyulması ile başlayan 19 Mayıs kutlamaları; Dilovası Kapalı Spor salonunda devam etti.

Törene Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, Siyasi Parti temsilci ve yöneticileri, Dilovası İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Dilovası Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok vatandaş katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. Yılı dolayısıyla düzenlenen törenin açılış konuşmasını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu yaparken, ardından Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptılar.

Resim, Şiir ve Kompozisyon alanlarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından dağıtıldı.

Program; Kaymakam Kubilay ve Başkan Şayir’in, Dilovası protokolünü ve törene katılan vatandaşları selamlaması ile sona erdi.