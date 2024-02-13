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Dikkat! Okulların açılmasıyla salgın riski kapıda!

GÜNDEM 13.02.2024, 13:37
Dikkat! Okulların açılmasıyla salgın riski kapıda!

Ara tatilin sona ermesi ile özellikle nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların çocuklarda artmasını beklediklerini belirten uzmanlar, mutlaka önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Son zamanlarda solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Buna karşı vücudu korumanın en etkili yolu ise bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor

Orzaks İlaç kurucularından Selman Alimoğlu, okullar açılırken çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bulaşacak hastalıkların önüne geçmek için önlem almanın şart olduğuna dikkati çekerek, "Bunun için de C, D vitaminleri ve Çinko desteği çok önemli” diye konuştu.

Kış aylarında, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesine bağlı olarak pek çok hastalık riskiyle karşı karşıyayız. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğu bu aylarda, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinleri tercih etmek ve takviye gıdalarla vücudumuzu desteklemek, korunma yollarının başında geliyor.

Orzaks İlaç kurucularından Selman Alimoğlu, özellikle mevsimsel geçişlerde yaşanan soğuk algınlığı, grip gibi virüslerden korunmanın en etkili yollarından birinin, bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu belirtti. Alimoğlu, “Özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında hapşırma, öksürme, konuşma yolu ile etrafa yayılan damlacıklar ya da tokalaşma, öpüşme gibi temaslarda üst solunum yolu enfeksiyonu kişiden kişiye bulaşabilir. Okullar açılırken çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi şart. Ülkemizde son birkaç haftadır solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Semptomları yaklaşık 3 haftaya kadar uzayabilen bu hastalıklardan bağışıklık sistemimizi güçlendirerek korunabiliriz. Antioksidan zengin beslenme, düzenli uyku, spor, zihinsel konfor,C, D, çinko gibi vitamin ve minerallerin alımını artırma, bol su ve sıvı tüketimi yoluyla vücudumuzu destekleyebiliriz. Mevsim şartlarının beklenen sonucu olan bu salgın dönemlerinde, bulunulan ortamın sık havalandırılması, kapalı alanda maske kullanılması, ellerin sık sık yıkanarak temizlenmesi, temas edilen yerlerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi, sigara alkolden kaçınmak gibi önlemler koruyuculuğu artırır. Beslenmenin yetersiz kaldığı durumlarda vücudun vitamin ve mineral içerikli gıda takviyeleriyle güçlendirilmesi, salgın dönemlerini hastalanmadan ya da en hafif etkilerle atlatılmasını sağlar.” dedi.

“C,D VİTAMİNLERİ VE ÇİNKO BAĞIŞIKLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Selman Alimoğlu, bağışıklığı güçlendirecek vitamin ve minerallerle ilgili de şunları kaydetti:

“İnsan vücudunun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olur, folik asit ve demir emilimini kolaylaştırarak kansızlık gelişimini önler." diyen Alimoğlu, "Portakal, mandalina, greyfurt, limon; maydanoz, kabak, karnabahar, domates, ıspanak, yeşil biber; kuşburnu C vitamini içeren gıdalar arasında sayabiliriz. D vitamini ise kışın çok daha önem arz ediyor. En verimli kaynağı güneş olan D vitamini kalsiyum ve fosfor emilimini hızlandırarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olurken kasları kuvvetlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Balık yağı, balık, karaciğer, yumurta sarısı, süt ve süt ürünlerini D vitaminin en çok bulunduğu besinler olarak sayabiliriz. Çinko ise vücudumuz için önemli minerallerin başında geliyor. Bağışıklığı güçlendirirken mevsimsel rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır, yaraların iyileşmesini hızlandırır, cilde iyi gelir, saç dökülmesine karşı savaşır. Susam, yumurta, patates, kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri ve yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda çinko bulunur. Bu üçlü yani C,D vitaminleri ve çinko bağışıklığı güçlendirmek için çok önemli" diye konuştu.

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