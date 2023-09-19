Dikkat! Çöl tozu geliyor

Türkiye bu kez Suriye üzerinden gelen çöl tozu tehlikesi ile karşı karşıya.İSTANBUL (İGFA) - Meteorolojiden gelen son verilere göre sıcak hava dalgası, yurda giriş yapıyor.

Tahminlere göre Suriye üzerinden yurdumuza girecek çöl tozunun ilk olarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya gibi illerde etkisini göstereceği belirtilirken, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde yapılan uyarıda vatandaşların evde balkon, cam, araç temizliği gibi aktivitelerden uzak durması gerektiği kaydedildi.

22 Eylül Cuma günü hava bazı şehirler için sıcaklık tahmini şöyle:

Adana, Kozan'da 40 derece, Eskişehir Sarıcakaya'da 39 derece, Ankara 31 derece, Bursa 30 derece, Gaziantep 36 derece, Kocaeli 30 derece, İstanbul 29 derece, İzmir 30 derece, Şanlıurfa 38, Antalya 33, Aydın 36, Sivas 31, Muğla 34, Konya 31, Edirne 31 derece.